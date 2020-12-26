Noel Baba’nın şapkası 15, sakalı 40 lira

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- KORONAVİRÜSE tedbirleri kapsamında bu yeni yılı evlerinde kutlamaya hazırlananların en fazla talepte bulunduğu Noel Baba şapkası 15, Noel Baba sakalı ise 40 liradan satılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında otel ve mekanlarda eğlencenin yasak olması evlerde yılbaşı hazırlığını arttırdı. Evlerinde yeni yıla ‘merhaba’ demeye hazırlananlar, hediyelik eşya mağazalarında Noel Baba ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. En fazla ilgiyi ise Noel Baba şapkası ile Noel Baba sakalı görüyor. Şapkası 15, sakalı 40 liradan tezgahlardaki yerini alan Noel Baba’nın kostümleri ise çocuklar için 80, yetişkinler için 350 liradan satışa sunuluyor.

ANTALYALI NOEL BABA’YI CANLANDIRMANIN MALİYETİ ARTTI

Antalya’da doğup, öldüğüne inanılan ve mezarı Demre’de bulunan ‘Noel Baba’ St. Nikholaos’ı yaşatmak için giyilen kostümler, geçen yıl çocuklar için 45, yetişkinler için 250 liradan satışa sunulmuştu. Şapka 8, yapay sakal da 20 liradan satılmıştı.

‘NOEL BABA SAKALI EN ÇOK SATILAN’

Yeni yıl süslemesi satan Uğur Öztürk, “Fiyatlarda geçen yıla göre artış oldu. Bu sene koronavirüs nedeniyle mecburen evde kutlama yapılıyor. En çok satılan Noel Baba şapkası geçen yıl 7-8 liraydı. Bu sene ise 15 lira oldu. Çocuklar için Noel Baba kostümleri geçen sene 45 liraydı, bu sene 80 lira. Büyükler için kostüm fiyatı da arttı. Geçen yıl kostüm 250 liraydı, bu yıl 350 lira oldu. Noel Baba sakalı en çok satılan ürünlerden. Geçen yıl fiyatı 20 liraydı, bu yıl ise 40 liradan satılıyor” dedi.

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