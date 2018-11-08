Antalya’nınDemre ilçesindeki Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi ile MyraAntik Kenti’nde ekim ayında da ziyaretçi yoğunluğuyaşandı.

Demre’de bulunan ve Antalya bölgesinin en çokziyaretçi çeken ören yerlerinin başında gelen Aziz Nikolaos AnıtMüzesi ile Likya Birliği’nin en önemli 6 kentinden biri olan MyraAntik Kenti, ekim ayında da ziyaretçi akınına uğradı.

AzizNikolaos Anıt Müzesi’ni ekim ayında 46 bin 12 kişi ziyaret etti.Karşılığında 781 bin 479 lira gelir sağlandı. Bu yılın 10ayında müze 347 bin 479 kişiyi ağırlarken, karşılığında 4milyon 986 bin 241 bin lira gelir sağlandı. Geçen yıl ekimde 32bin 952 kişinin ziyaret edip, 534 bin 664 bin lira gelir sağlananmüzede, geçen yılın 10 ayında 278 bin 524 kişiyi ağırlayıp,3 milyon 907 bin 867 lira gelir sağlanmıştı.

Myra AntikKenti’ni bu yılın ekim ayında 31 bin 592 kişi ziyaret edip, 550bin 479 lira gelir getirdi. Bu yılın 10 aylık döneminde 236 bin536 kişinin ziyaret ettiği antik kentte 3 milyon 618 bin 360 liragelir sağlandı. Myra Antik Kenti’ni geçen yılın ekim ayında 18bin 797 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 302 bin 182 liragelir sağlanmıştı. Geçen yılın 10 ayında ise 177 bin 632kişinin ziyaret ettiği Myra’da 2 milyon 702 bin 28 lira gelir eldeedilmişti.