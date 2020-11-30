Nöbet sırasında silahı kazara ateş alan güvenlik korucusu şehit oldu

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Çağlar, çocuklarla cinsel taciz ve tecavüz konularını utanmadan, çekinmeden konuşmak gerektiğini söyleyerek, “Çocuğun bedenini, özel bölgelerini güzel ve detaylı bir şekilde ona anlatmak çok önemli, buna mahremiyet eğitimi diyoruz. Özellikle okul öncesi dönemde 2 yaşından sonra 6 yaşından önce çocuklara mahremiyet eğitimini vermek gerekiyor” dedi.