Nizip’te kameradan belirlenen 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların gelmesiyle birlikte semt pazarlarında fiyat ve kalite denetiminde bulundu. Altınok, “Kısıtlamalarla birlikte yoğunluğun arttığı semt pazarlarımızda vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazarlarımızda satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını da günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçiyoruz.” dedi.