Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü(MTEGM) ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün imzaladığı protokol ile: Nitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü(MTEGM) ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü nitelikli gazeteciler yetiştirmek için protokol imzaladı. Protokolle birlikte bu alanda eğitim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine, donanımlarına katkıda bulunmak ve istihdam alanlarını arttırmak amaçlanıyor.Mehmet Akgün

Basın sektörü geldiği konum itibariyle kamuoyundan oldukça eleştiri alıyor. Gazetelerin ve gazetecilerin etik kurallarını hiçe sayması ve bu yönde oldukça eksik kalmaları sektörde ki nitelikli eleman açığını gözler önüne seriyor. Taraflı yayınlar ise ne yazık ki mesleğin kanayan yarası haline geldi. Bir diğer büyük problem ise istihdam.

TÜİK tarafından yayınlanan İşgücü Araştırma Raporları sonuçlarına göre gazetecilik ve enformasyon sektörü, istihdam oranının en düşük gerçekleştiği sektörler arasında. Sektördeki işsizlik oranı da yüksek seyrediyor. Ülkemizdeki 70 iletişim fakültesinden her yıl, binlerce öğrenci mezun olarak istihdam şansı arıyor.

Sektörde istihdam probleminin çözülmesi için Basın İlan Kurumu’nun geliştirdiği ‘Yeni Nesil Gazetecilik’ programı, işsiz gazetecilere istihdam kapısı olmuştu. Programa katılan 440 kişiden 269’u istihdam edildi. Ancak bu rakamların binlerce yeni mezun gazeteci için yeterli olduğu söylenemez.

Hem genç gazetecilere istihdam sağlamak hem de onlara nitelikli eğitim verebilmek amacıyla önemli bir adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü nitelikli gazeteciler yetiştirmek için protokol imzaladı.

PROFESYONELLERLE BİR ARAYA GELECEKLER

İmza öncesinde konuşan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, ” Medya alanında eğitim veren okullarımız var. İmzalayacağımız bu protokol Türkiye’de bu anlamda bu yapının üst kuruluşlarını bir araya getiren çok değerli bir protokoldür.

Özellikle çocuklarımızın gerçek profesyonellerle bir araya gelmesi, kendi mesleki deneyimlerini profesyonel ortamlarda geliştirebilmeleri çok önemli. Bünyenizde bulunan arkadaşlarımızın çocuklarımızla bir araya gelmeleri ve bunun daha ilerisi inşallah gerekli istihdama da yol açabilecek oldukça hayırlı bir protokol. O açıdan katkı verdiğiniz için Genel Müdürlüğümüze ve Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

‘ARZ TALEP BULUŞMASI SAĞLANAMIYOR’

Numanoğlu’nun düşünce ve temennilerine katıldığını söyleyen Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, “Basın İlan Kurumu’nun bu konuda Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim İstihdam Programı’ndan kazanmış olduğu tecrübeye istinaden güzel bir program hazırlamayı ve bu programı tabi ki bakanlığımızla birlikte en kısa zamanda projelendirip hayata geçirmeyi umut ediyoruz.

Protokolün imzalanmasına müteakip kısa sürede bir araya gelip inşallah çalışmalarımız başlatmamız gerekiyor. Netice de iki önemli sonuç var ki; ülkemizin geleceği bakımından son derece hayati diye düşünüyorum; birincisi, gerçek anlamda daha genç yaşlarında meslek kazanmış bireylerimizi, vatandaşlarımızı en kısa zamanda mesleği ile ilgili bir istihdama katmak suretiyle hem kendisine hem de ülke ekonomisine katkı sunması ve mesleğinde kendisini geliştirmesi.

İkincisi ise, sadece lise düzeyinde değil, üniversite düzeyimizde de bu geçerli. İstihdam piyasamızda arz talep buluşması maalesef bir türlü sağlanamıyor. Biz de karınca kaderince elimizden geldiği sürece bu katkıyı sunmak suretiyle, medyamız ve gazeteler söz konusu olduğunda bunların ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanla, onların ihtiyaç duyduğu çeşitli okullardan mezun genç kardeşlerimizi kendileri ile en güzel şekilde buluşturup istihdamlarını sağlamaktır. İnşallah bu düşüncelerimiz ve dileklerimiz gerçekleşir diye umut ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAM İMKANLARINI ARTIRMAK AMAÇLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü; Gazetecilik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeye yönelik alanda eğitim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ve donanımlarına katkıda bulunmak ve öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla imzalandı.

Protokolle birlikte MTEGM bağlı eğitim kurumları bünyesinde Grafik ve Fotoğraf, Gazetecilik ile Radyo Televizyon Alanı öğretim programı ve eğitim materyallerinin güncellenmesi, atölye ve laboratuarların donatılması/desteklenmesi, eğitim gören öğrencilerine beceri eğitimi ve staj imkânlarının sağlanması, alan öğretmenlerine seminer, çalıştay ve hizmet içi eğitim vb. imkanların sağlanması, alan mezunlarının istihdamının desteklenmesi sağlanacak.

PROTOKOLÜN İÇERİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü; kapsamında;

– Alan öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin güncellenmesi,

– Okulların alana ilişkin atölye ve laboratuarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması/desteklenmesi,

– Okullarda Tasarım Beceri Atölyesi kurulması,

– Basın İlan Kurumunun görev alanında bulunan illerde alan öğrencilerine, yine görev alanında bulunan basın işletmelerinde beceri eğitimi ve staj imkânlarının sağlanması,

– Alan öğretmenlerine mesleki beceri ve yeterliliklerini artırmak amacıyla seminer, çalıştay ve hizmet içi eğitim vb. imkanların sağlanması,

– Alan mezunlarının BİK’in görev alanında bulunan basın işletmelerinde mevzuatın elverdiği ölçüde istihdam için gerekli girişimlerde bulunulması, desteklenmesi,

– Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (Kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenmesi,

– Protokol kapsamındaki çalışmaların tanıtımına yönelik kamu spotu hazırlanmasıdır.