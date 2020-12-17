Nissan eski CEO’sunun Lübnan’a kaçmasına ilişkin davada sona doğru

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) – JAPONYA’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçmasına ilişkin 7 sanığın yargılandığı dava, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için ertelendi. Mahkeme, sanıklar hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının da devamına karar verdi.

UÇAK PERSONELİ OLMAYAN BİR KİŞİ DAHA İNDİ

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Serhat Kahvecioğlu ile taraf avukatları katıldı. Tanık olarak dinlenen Tugay Bodur, özel bir jet firmasında teknisyen yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek, “Olay günü Osaka’dan gelen uçağı diğer teknisyen arkadaşım Ayhan Karaver’le beklemeye başladık. Sabah saatlerinde uçak indi, uçaktan önce iki kişi indi. Sonrasında Okan Kösemen ve yanında uçak personeli olmayan bir kişi daha indi. Kösemen ve yanındaki kişi şirket aracına bindi, aracı Okan kullanıyordu. Gördüğüm kadarıyla bu araçla başka bir uçağa gittiler, sonrasında işime devam ettim. Kösemen’in yanındaki kişinin sonrasında Carlos Ghosn olduğunu öğrendim” şeklinde konuştu.

“BASINDAN ÖĞRENDİM”

Tanık Ayhan Karaver ise, “Uçaktan iki kişi indiğinde uçuş ile ilgili teknik bilgileri almak için pilot Noyan Pasin’in yanına gittim. Uçakla ilgili gerekli bilgileri aldıktan sonra çıkarken kokpitten Okan Kösemen’in geldiğini gördüm” dedi. Sanık Kösemen ve uçuş personeli olmayan bir kişinin diğer uçağın yanına gittiğini kaydeden tanık Karaver, “Bu kişi basından öğrendiğim kadarıyla Carlos Ghosn’muş, uçağa bindiler ben de oradan ayrıldım. Her zaman olduğu gibi rutin işlemler yapıldı” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatları, sanıkların pilot olduğunu haklarında yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri olması nedeniyle işsiz kaldıklarını söyleyerek, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi. Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Japonya’da “Görevi kötüye kullanma” suçundan ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, 30 Aralık 2019 tarihinde bir müzik kutusu içinde Osaka’dan İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’na, İstanbul üzerinden de Lübnan’ın başkenti Beyrut’a uçakla kaçırılmıştı. Kaçırılma olayına ilişkin aralarında özel bir jet şirketinin müdürü olan Okan Kösemen, 4 pilot ve 2 hostes hakkında dava açılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında “İştirak halinde göçmen kaçakçılığı” suçundan ayrı ayrı 3’er yıldan 8’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti. Ayrıca iddianamede tutuksuz sanıklar hakkında Nesrin Altunalan ve Serpil Kuyumcu hakkında ise “Suçu bildirmeme” suçundan 1’er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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