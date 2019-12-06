GGYD’nin bir şehit kızına burs desteğiyle başlayan, yıllar içinde çığ gibi büyüyerek sayısız öğrenciye burs ve mezuniyet sevinci yaşatan Nilüferler Yetişiyor Projesi’ne bir ödül daha geldi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin, eğitim alanında sürdürdüğü en etkili sosyal sorumluluk projelerinden Nilüferler Yetişiyor, toplumsal farkındalık yaratmaya devam ediyor. 7 yıl önce bir şehit çocuğuna burs desteğiyle başlayan, aradan geçen süre içinde yüzlerce üniversite öğrencisine ulaşan proje, bir kez daha ödüllendirildi. TÜSİAV Eğitim Platformu’nun eğitime gönül ve destek veren kişi ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla Ankara Üniversitesi’nde düzenlediği törende, Nilüferler Yetişiyor Projesi, “Eğitime Destek Ödülü”ne layık görüldü.

Burs Sayısı Sürekli Artıyor

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ödülü verirken yaptığı konuşmada, GGYD’nin girişimlerinden övgüyle söz ederken, GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu da bugüne kadar eğitim hayatlarına dokundukları gençlerin mezuniyetlerini ve iş hayatlarına atılışlarına tanık olmanın tarifsiz mutluluğunu anlattı. Burs verdikleri öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını vurgulayan Başkan Allıoğlu, derneğin milli bayramlar dâhil yaptıkları özel organizasyonların gelirini Nilüferler Yetişiyor Projesi’ne aktardıklarını, bu sayede burs verdikleri öğrencilerin sayısına yenilerinin eklendiğini bildirdi.

Giysiden Tadilata, Dersliğe…

GGYD’nin bir ekonomi derneği olmasının yanı sıra toplumun dezavantajlı kesimlerine dönük faaliyetleriyle güçlü bir sosyal dernek olduğunu da vurgulayan Başkan Allıoğlu, “En fazla önemsediğimiz ve asla ihmal etmediğimiz Nilüfler Yetişiyor Fonu’muza katkıda bulunan, destek olan tüm kurullarımız, tüm üyelerimiz adına bu ödülü alıyor, her birine teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Allıoğlu, dernek olarak burs desteğinin dışında kentin özellikle gecekondu ve kırsal bölgelerinde sayısız öğrenciye kırtasiye, giysi, bot ve ayakkabı dağıttıklarını, okullarda tadilat, derslik, laboratuvar yaptıklarını da ifade etti, “Eğitime yatırımlarımız bundan sonra da devam edeçek” dedi.