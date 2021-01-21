Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) – BURSA’da hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü, Nilüfer Çayı’nın bazı bölümleri buz tuttu. Buz üzerinde yürüyen vatandaşlar, fotoğraflandı.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte, bu sabah termometreler eksi

10 dereceyi gösterdi. 87 kilometre uzunluğunda olan Nilüfer Çayı’nın Mihraplı Park’ındaki bazı bölümleri de buz tuttu. Akıntının az olduğu bölümleri tamamen buzla kaplanan çayda yürüyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.

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