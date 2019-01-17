Dünyanın önde gelen ayakkabı markalarından Nike, kullanıcıların telefonlarıyla ayakkabılarını kontrol edebileceği bir ekosistem geliştirdi.

Nike Adapt BB ismini taşıyan bu özel teknoloji sayesinde kullanıcılar telefonlarına indirecekleri bir uygulama ile ayakkabılarının sıkılık ayarını dahi yapabilecek.

Nike Adapt BB Tanıtım Video’su

Nesnelerin İnterneti terimi yaşamımıza iyiden iyiye yerleşiyor, çabucak her şey akıllanıyor. Bilezikler, yüzükler, aynalar, banyolar, iskemleler ve hatta evlerden bahsederken bu defa akıllanan pabuç karşımıza çıktı. Nike’ın geliştirdiği ve telefonla beraber çalışan bir sistem yaratan şirket, pabucunun kumanda edilebilmesine olanak veriyor.

Kullanıcılar, pabuçlarını giydikten sonra telefon üstünden pabuç sıkılığını ayarlayabiliyor. kişiye özel bir dişli çark düzeneği, ayağın gereksinim duyduğu gerilim seviyeni tespit ediyor ve ayağı rahat ettirmek için zorunluluk ayarları yapıyor. Ayak altındaki şeritlerin gerilme gücü, ortalama 15 kiloluk bir kuvveti çekmeye kafi gelecek düzeyde. Bu da ortalama standart bir paraşüt ipiyle aynı kuvvete denk geliyor ve ayağı farklı hareketler esnasında korumaya alıyor.

Tam bu aşamada pabucunun beyni, yani FitAdapt teknolojisi devreye giriyor. İster manuel, ister bellekli telefondaki Nike Adapt uygulamasını kullanarak oyuncular, maçın farklı dakikalarına göre farklı sıklık ayarı seçebiliyor. Örneğin, oyuncu mola esnasında pabucu gevşetip, sonrasında oyuna dönerken yeniden sıkılaştırabiliyor.