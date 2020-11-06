Nikahtan maskesiz çıkan çifte, tutanak tutuldu

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, saat 22.00’dan itibaren paket servisi hariç müşterilerine hizmet veren mekanlar denetlendi. Denetimlerde maske kontrolü yapılırken, iş yeri sahiplerine alınan yeni kararlar ile ilgili bilgi verildi. Denetimler sırasında yarım saat önce nikah kıyan çift hakkında maske takmadıkları için tutanak tutuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge doğrultusunda Bodrum’da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00’dan sonra paket servisi hariç müşterilerine hizmet vermesi yasaklanan bar, kafe, restoran ve lokantalara yönelik denetim yapıldı. Halkın yoğun olduğu Çarşı ve Neyzen Tevfik Caddeleri’nde bulunan işletmeleri tek tek kontrol eden polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını, ateş ölçer ve dezenfektan bulundurulup, bulundurmadığını kontrol etti. Denetlenen 152 iş yerinde kurallara uyulduğu görüldü.

BARLAR SOKAĞI GİRİŞİNDE MASKE DENETİMİ

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Barlar Sokağı’ olarak adlandırılan Cumhuriyet Caddesi ve sahil kısmında da maskesiz dolaşan ya da uygun şekilde takmayan tatilciler uyarıldı, maskeleri olmayanlara maske dağıtıldı. Ekipler, maske takmayanların sokağa girmesine izin vermedi. İlçede maske denetimlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Denetimlerde maske takmayan 129 kişi hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

NİKAHTAN ÇIKAN ÇİFT MASKESİZ YAKALANDI

Çarşı Mahallesi’ndeki denetimde ise yarım saat önce nikah kıydıklarını söyleyen çifte, maske takmadıkları için idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. O anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektiren çift, “İlk imzayı evliliğe ikinci imzayı ise koronavirüse attık” dedi.

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