Nikahta yavru kedi sahiplendirildi, şeker yerine mama dağıtıldı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE’de Keşan Belediyesi’nce 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla bugün nikahları kıyılan Meryem Aydın ve Mehmet Sağlam çiftine ‘Miniş’ isimli yavru kedi sahiplendirildi. Ece Turan ile Kaan Eker çiftinin nikahlarında ise davetlilere şeker yerine kedi ve köpek maması dağıtıldı.

Meryem Aydın ve Mehmet Sağlam çiftinin nikahlarını kıyarak, kendilerine yavru kediyi sahiplendiren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çifte mutluluklar dileyerek, şunları söyledi:

“Sayın Meryem Aydın ve Mehmet Sağlam çiftimizin nikah akitleri kıymak üzere bir aradayız. Anlamlı bir günde nikah akitlerini kıyıyoruz. Bugün bir sürprizimiz de var Meryem ve Mehmet çiftimize. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bugün ‘Miniş’ isminde can dostumuzu hediye edeceğiz, çiftimizin nikahlarını kıydıktan sonra. Sevgi dolu birlikteliklerine şahit olacağız. Biz bugün iki evet aldık. Hem hayatlarını birleştirmek için evet aldık hem de ‘Miniş’i sahiplendirmek için evet aldık.”

‘YENİ HAYATIMIZA 3 KİŞİ BAŞLIYORUZ’

Başkan Helvacıoğlu, nikahı kıydıktan sonra hem nikah defterlerini hem de ‘Miniş’i, Meryem Aydın ve Mehmet Sağlam çiftine teslim etti. Meryem Aydın, çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Bize sürpriz oldu ve sonuna kadar tatlı bir anı olarak kalacak. Yeni hayatımıza 3 kişi başlıyoruz. Yeni evlenen çiftler veya durumu olan insanlar da bir cana el uzatabilirlerse ne mutlu farklı bir heyecan verir insana” diye konuştu. Mehmet Sağlam ise “Miniş bizim için sadece bir kedi değil aynı zamanda bir hayat arkadaşımız olacak. Hayatımızı beraber sürdüreceğiz. Nikah şekeri dağıtmak yerine mama dağıtmak da umarım örnek olur. Hem mama dağıtıp hem de sokak hayvanlarını doyurabilirler” ifadelerini kullandı.

NİKAH ŞEKERİ YERİNE MAMA DAĞITILDI

Ece Turan ile Kaan Eker’in nikahlarında ise davetlilere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıtıldı. Ece Turan ve Kaan Eker çifti, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde bu çalışması duyarlı davranışından dolayı Belediye Başkanı Helvacıoğlu’na teşekkür etti.(DHA)

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