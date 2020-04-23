KORONAVİRÜS nedeniyle düğünlerini erteleyen çift, nikahlarını Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirdi. Gelinin kız kardeşi, başından sonuna kadar nikahı canlı olarak yayınlarken çiftin yakınları da adeta salondaymış gibi o anlara eşlik etti, görüntülü konuşarak mutluluklarına ortak oldu.

Gelin ve damat başta olmak üzere sınır sayıdaki davetli ateşleri ölçülerek içeri alındı, maske takıldı, sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Yaklaşık 2 yıl önce İstanbul’da üyesi oldukları dernek vasıtası ile tanışan İşletme Mühendisi Pınar Gürkan (36) ve Tekstil Mühendisi Mutlu Toksöz (38), bir süre sonra evlenmeye karar verdi.

24 Nisan günü İzmir Karşıyaka’da nikahlarını, 6 Haziran günü ise düğünlerini yapmayı planlayan çift, koronavirüs nedeniyle düğünlerini erteledi. Nikahlarını ise, İstanbul’da şahitleri ve sadece birkaç yakın arkadaşları ile yaparak sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlamaya karar verdiler.

Gelinin İzmir’de yaşayan babası Behzat Gürkan (62) ve kardeşi Irmak Gürkan (34), valilikten izin alarak nikaha katıldı. Damadın Adana’da yaşayan 73 yaşındaki annesi Hülya Toksöz, Mersin’de bir hastanede doktor olan ağabeyi Umut Toksöz ve gelinin Ankara’da yaşayan annesi Feriha Yıldırım ise telefonlarının başında nikah saatinin gelmesini bekledi. O anlara tanıklık etmek için telefonlarının başında yalnızca aileleri değil, arkadaşları da vardı. Gelinin kız kardeşi, başından sonuna kadar nikahı canlı olarak yayınladı. Arkadaşları ve ailesi sosyal medya ve görüntülü konuşma uygulaması aracılığı ile çifti tebrik ederek, mutluluklarına ortak oldu.