Nikah salonlarında ‘cuma’ yoğunluğu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çiftlerin hafta içinde kıyılan nikahları, genellikle cuma günlerinin tercih edilmesiyle salonlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, nikah salonlarında yoğunluğa neden oldu. Belediyeler, hafta sonu için nikah tarihi alan çiftleri arayarak, hafta içine gün veriyor. Muratpaşa Belediyesi Evlendirme Dairesi görevlileri aradıkları çiftlerden tarih değişikliğini kabul eden 20 nikah için hafta içine gün verdi. Talebi kabul eden çiftlerin nikahları dünden itibaren kıyılmaya başlandı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle nikah tarihini değiştirenler genellikle cuma gününü tercih ediyor. Bu da yoğunluğa neden oluyor.

SALONLARA EN FAZLA 25 KİŞİ ALINIYOR

Nikah için salona gelen gelin ve damat dahil herkesin ateşi ölçülüyor ve bu kişiler HES koduna bakıldıktan sonra salona alınıyor. HES kodu olmayan ve riskli bulananların salona girişine izin verilmiyor. Belediye ekipleri, normal zamanlarda 180 kişinin kabul edildiği salona, gelin damat dahil en fazla 25 kişinin girişine izin veriyor. Davetliler, koltuklar arasında boşluk bırakılarak oturtuluyor. Kalabalığın önlenmesi için nikah töreni bittikten sonra gelin, damat ve davetliler başka bir kapıdan çıkartılıyor. Her nikah işlemi arasına yarım saat süre bırakılarak salonun havalandırma ve dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor.

Muratpaşa Belediyesi Evlendirme memurluğu sorumlusu Umut Bozkurt, pandemi sürecinde hafta sonu için uygulanan kısıtlamalardan dolayı yıl sonuna kadar olan 20 nikahın hafta içine alındığını belirtti. Hafta içine alınan nikah tarihlerinde çiftlerin genellikle cuma gününü tercih ettiğini aktaran Bozkurt, “Cumartesi günü kıyılan nikahlarımız cuma gününe alındı. Amacımız hiçbir çiftimizin mağdur olmaması. Bu yönde elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Normalde 180 kişi kapasiteli solana kısıtlamadan dolayı 25 misafir alınıyor. Her yarım saatte bir nikah işlemi yapılıyor” dedi.

‘AZ SAYIDA MİSAFİRLE GÜZEL BİR NİKAH OLDU’

Cumartesi gününe tarih alan Gülnihal Eliş ile Adem Erkılıç çifti, hafta sonu kısıtlamalarından dolayı nikahlarının cuma günü kıyıldığını anlattı. Az sayıda misafirle nikah kıydıklarına değinen Erkılıç, “Nikahı cumartesi günü düşünüyorduk ancak kısıtlamadan dolayı cumaya alındı. Saatimiz değişmedi. İzmir’den gelecek misafirlerimiz kısıtlamadan dolayı gelemedi. Bugün da az sayıda misafirle güzel bir nikah kıydık” dedi.

Gülnihal Eliş ise pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini buna rağmen nikahlarının güzel geçtiğini belirtti. Eliş, düğün gününü pandemiye göre belirleyip, ilerleyen zamanda yapacaklarını söyledi.

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