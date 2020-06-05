Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kontenjanını kademeli olarak düşürmeyi planladıklarını söyledi.

Nihat Özdemir, Ekonomist Dergisi’nin Instagram hesabında Sibel Atik’in İş’te Kahve Molası programına canlı yayın konuğu oldu.

Nihat Özdemir, Türkiye’nin salgın sürecinde büyük bir mücadele verdiğini söyleyerek, “Dünyada örnek gösterilebilecek ülkelerin başında geliyoruz. Almanya, ligleri mayıs ayı içinde başlattı. Neden Almanya diyoruz? Almanya ile Türkiye’nin nüfusları aynı. Almanya’da 8 binin üzerinde can kaybı var. Bizde ise 4 binden fazla insanımız yaşamını yitirdi. Başlamamız gerektiğine inandık. Programımızı yaptık. Süper Lig’de 5, TFF 1’inci Lig’de ise 4 haftanın maç programını açıkladık” dedi.

“SON 3 HAFTANIN MAÇLARINI SEYİRCİLİ OYNATMA DURUMUMUZ OLABİLİR”

Bu dönemde karar vermenin kolay olmadığının altını çizen Özdemir, şöyle konuştu: “Kurullarımız çok önemli bir çalışma temposu içinde. Takımların liglere nasıl hazırlanacakları konusunda her şeyi talimatnamede hazırladılar. Bunu tüm takımlarımızla paylaştık. İnşallah gelecek hafta maçlara başlayacağız. Talimatname çok önemli. Maçlara kesin olarak seyircisiz başlayacağız. Ama temmuzda koronavirüsün kaybolması durumunda şartlara göre belki de son 3 hafta maçlarını seyircili oynatma durumumuz dahi olabilir. İnşallah Allah bize yardım eder ve seyircili de oynatırız.”

“MAÇLARI 296 KİŞİYLE OYNATACAĞIZ”

Ligleri yeniden başlatan Almanya’da bir maçta 322 kişinin görev yaptığını dile getiren TFF Başkanı Özdemir, “Biz ise maçları 296 kişiyle oynayacağız. Maçlardan önce testleri yapacağız. Ümit ediyoruz testler negatif çıksın ve takımlar maçlara hazırlansın. Biz sorumluluğu alıyoruz. Futbolun sahibi TFF. Bilime inanıyoruz. Çevre ülkelere baktığımız zaman birçok ülke liglere başladı. Türkiye, koronavirüs yönünde hepsinden iyi. İnşallah bu ligi oynayarak tamamlayacağız. Olmazsa olmazımız maçların oynanarak ligin tamamlanmasıydı. Kulüpler disiplini hiç bırakmayacak. Eğer kulüpler disiplini bozmazsa ligi oynayarak tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR’UN HAKKINI TESLİM EDECEĞİZ”

UEFA tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor için hak arayacaklarını kaydeden Özdemir, şöyle konuştu: “Bizim takip ettiğimiz bir konu. Ahmet Ağaoğlu ve finans ekibiyle bizim arkadaşlarımız toplantıya katıldılar. Haklı noktamız çok. Bu, UEFA’dan çıkan değil üst kurulun verdiği karar. İtiraz yollarımızı yapıyoruz. TFF ve Trabzonspor olarak bütün hukukçular gücümüzü birleştirdik. Müracaatlarımızı yapacağız. İnşallah mutlu sona kavuşup Trabzonspor’un hakkını teslim edeceğiz. Servet Yardımcı, UEFA’nın yönetim kurulunda. Bu işe destek oluyor. Ne yapıp edip görüşmelerimizi yapacağız ve Trabzonspor’u bu sıkıntılı durumdan çıkarmaya çalışacağız.”