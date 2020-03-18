Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye futbol liglerinin seyircisiz olarak devam etmesi yönünde alınan kararın devam ettiğini dile getirdi ve ligleri ertelemenin şu anda gündemde olmadığını söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde UEFA ile telekonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA ile yaptıkları telekonferansta başkan Ceferin?in kendilerine bir sunum yaptığını belirten Nihat Özdemir, ?55 ülkenin temsilcileri, ağırlıkla başkanları toplantıda yer aldılar. Ceferin, UEFA 2020, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi takvimi konusunda bir sunum yaptı. Bu sunumun ana maddesi EURO 2020?nin 1 yıl ertelenmesiydi. Eğer işler yolunda gitseydi şampiyona, 12 Haziran?da Roma?da başlayacaktı. Ancak bu yaşanan virüs olaylarının etkisiyle 11 Haziran – 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılma kararı alındı. TFF olarak bu karara destek verdiğimizi ilettik. Bu arada UEFA üyesi ülkelerin bu ay sonunda 2 hazırlık maçı vardı. Bizim gibi bütün Avrupa?nın maçları vardı. Maçların haziran ayında oynanması kararı alındı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç takvimi konusunda da bir çalışma grubu oluşturmuştur. Bunlar da farklı senaryoları bizlere sundular. Bu senaryoların en önemli bölümü ise bütün yerel liglerin, haziran sonuna kadar bitirilmesi için maksimum gayret gösterilmesini ve her şey normal gittiği takdirde her iki finalin de haziran sonu itibarıyla tamamlanması arzulanmaktadır. Bugün UEFA ile yapılan toplantının ana hatları ve alınan kararlar bu şekildedir. Bu UEFA tarafından bütün kamuoyuna açıklanmıştır.