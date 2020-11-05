Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de çocukluğundan buyana semer üreten Vedat Değeri (71), binek hayvan besleyip kullananlarının sayısı azaldıkça semerciliğin de yok olma noktasına geldiğini belirtip, “Eskiden her evde bir binek hayvan vardı. Şimdi kimse ihtiyaç duymuyor. İşler azaldı ve çırak olmak isteyen de yok, mesleğimiz ölüyor” dedi.

Türk kültüründe varlığı uzun yıllara dayanan, özellikle askeri alanda ve tarımda kullanılan ve binek hayvanlar için hayati önem taşıyan ‘semercilik’, teknolojinin gelişmesiyle birlikte binek hayvan kullanımının azalması sonucu günümüzde etkinliğini yitirdi. At, katır, eşek gibi yük hayvanlarının sırtına vurulan, ana yapının üzerine ağaç iskelet geçirilerek üretilen, genellikle yük taşımak için, bazen de biniş amaçlı kullanılan bir aparat olan semeri üreten ustalar ise bu durumdan ötürü zanaatlarını yerine getirmekte zorlanıyor.

‘SEMERLER ARTIK ESKİMİYOR’

Niğde’nin Bor ilçesinde 9 yaşında çırak olarak başladığı semercilik mesleğini 62 yıldır sürdüren Vedat Değeri, son yıllarda çırak bulamadığı için tek çalıştığını, bunun yanı sıra işlerinin de neredeyse bitme noktasına geldiğini kaydetti. Teknolojinin gelişmesi ve özellikle köyden kente göçün artmasıyla insanların işlerini arabalar ve ticari araçlarla halletmeye başladığını dile getiren semer ustası Değeri, binek hayvanın yanı sıra küçükbaş hayvan besleyenlerin sayısının da bir hayli azaldığını anlattı. Bu gidişatın devam etmesi halinde semerciliğin yaklaşık 5 yıl içinde tamamen yok olabileceğini belirten Değeri, “Müşteri günden güne azalıyor. Azalınca bu meslekten geçinmek zorlaşıyor. Binek hayvanı olup semer alanlar da eskisi gibi bu hayvanları kullanmıyor. Haliyle semer 10 yılda anca eskiyor. Bir gelen 10 yıl sonra geliyor. Bu değerli bir meslek ve hata kabul etmiyor. Hayvanın üzerine bir ev yapıyoruz. İsterdim ki bu değerli mesleği gençler öğrensin ama artık çırak da yetişmiyor. Mesleğimi yaşatmak için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI