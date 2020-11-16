Niğde’de kamyon devrildi, sürücü öldü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) – NİĞDE’de, kontrolden çıkarak, devrilen kamyonun sürücüsü Abdülkadir Altundaş (71), hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra, Ulukışla ilçesine bağlı Güney köyü yolunda meydana geldi. Abdülkadir Altundaş yönetimindeki 51 HV 488 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, araçta sıkışan Altundaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Altundaş’ın cansız bedeni, otopsi için Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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