KOPAN PARÇA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN YANINA DÜŞTÜ
Alpaslan Bulvarı’nda şiddetli fırtına nedeniyle apartmanın dış cephe kaplamasından kopup yola savrulan parçanın seyir halindeki otomobilin yanına düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ana Sayfa Güncel Haberler Niğde’de fırtına nedeniyle apartmanın dış cephe kaplaması düştü (2)
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