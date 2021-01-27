Niğde’de fırtına nedeniyle apartmanın dış cephe kaplaması düştü (2)

SOSYAL medyada son dönemde bazı besinlerin Kovid-19 üzerine mucizevi etkilerinin olduğuna dair bilgi kirliliğinin olduğunu belirten Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Bazı besinlerin insan vücudunda bağışıklık mekanizmasına olumlu katkıları olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır, ancak bu demek değildir ki, tek bir besin virüsü yok etsin, ona düşman olsun” dedi.