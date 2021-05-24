Niğde’de DEAŞ şüphelisi Suriyeli tutuklandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Akıllı Kent” uygulamalarını Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Başkent Mobil uygulamasının ardından “BLD Digital 4.0”ı hayata geçiren Yavaş, Ankaralıların fikir, öneri ve taleplerini iletebilmeleri için dijital ortamda “Söz Hakkı” ile “Başkent Genç” platformları üzerinden kent yönetimine katılmalarını sağlamayı amaçlıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapan Yavaş, “Başkent senin, karar senin” dedi.