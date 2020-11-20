Niğde’de 8 FETÖ şüphelisi daha adliyeye sevk edildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, meslekten ihraç 25 eski emniyet mensubundan 8’i daha adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyetin mahrem yapılanmasında yer alan, meslekten ihraç 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Kasım’da Niğde merkezli Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya’da düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından birer gün arayla iki grup halinde adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 2’si tutuklandı, 9’u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri ise serbest bırakıldı. Şüphelilerden 8’inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındayken koronavirüs teşhisi nedeniyle karantinada tutulan 1 şüpheli ise ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI