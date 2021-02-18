Niğde Tabip Odası’ndan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi’ne tepki

ADNAN ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Bülent Çakmak, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi’nin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 vatandaşın PKK’lı teröristler tarafından şehit edilmesine yönelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımı yetersiz bulduklarını belirtti. Doç. Dr. Çakmak, “Teröriste terörist, terör örgütlerine terör örgütü denmesini beklerdik” dedi.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi’nin sosyal medya üzerinden Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 13 vatandaşın teröristlerce şehit edilmesine ilişkin yaptığı ve ülke genelinde tepkilere neden olan paylaşım hakkında konuşan Niğde Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Bülent Çakmak, yapılan açıklamanın yetersiz olduğunu söyledi. Yaşanan olay nedeniyle ülke olarak herkesin üzgün olduğunu anlatan Doç. Dr. Çakmak, “Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi’nin maalesef açıklamasını yetersiz bulduk. Bu noktada biz birkaç tabipler odası olarak Kayseri, Nevşehir, Niğde, Amasya, Ordu, Tokat gibi yaklaşık 15 tabip odası olarak ilk açıklamayı yaptık. Yani bu olayın bir terör olayı olduğunu ve lanetlenmesi gereken bir olay olduğunun altını özellikle çizdik. Ancak daha sonra merkez konseyinin yapmış olduğu açıklama bizi tatmin etmedi. Bu konuda eleştirilerimizi sunduk” dedi.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi’nden teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü demelerini beklediklerini ifade eden Doç. Dr. Çakmak, “Daha net tavır göstermesini beklerdik. Teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü denmesini beklerdik ve ölenler şeklinde değil de şehit şeklinde söylenmesini beklerdik. Bu konular, bizlerin eleştirdiği ve bizleri üzen noktalardır” diye konuştu.

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