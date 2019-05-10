13.4 C
Ankara
10 Mayıs 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Nicolo Melli: Daha iyi olabilirdik
Nicolo Melli, Anadolu Efes eşleşmesi öncesinde takımdaki eksiklerle ilgili olarak, "Daha iyi olabilirdik ama elimizdeki durum bu, en iyisini çıkarmalıyız" dedi.
Spor Gündemi ve Haberleri

Nicolo Melli: Daha iyi olabilirdik

Editör Editör

-

6
0

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Zalgiris Kaunas’ı 3-1’lik seri ile saf dışı bırakan ve Dörtlü Final’e yükselen Fenerbahçe Beko’nun yıldız oyuncusu Nicolo Melli, Anadolu Efes eşleşmesi öncesinde takımdaki eksiklerle ilgili olarak, “Daha iyi olabilirdik ama elimizdeki durum bu, en iyisini çıkarmalıyız” dedi.

Fenerbahçe’nin başarılı basketbolcusu Nicolo Melli, kulübün Dörtlü Final öncesi düzenlediği medya gününde Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) sorularını yanıtladı.

Luigi Datome ve Joffrey Lauvergne’nin Dörtlü Final’de forma giyemeyecek olması ve Jan Vesely ile Nikola Kalinic’in durumunun da şüpheli olmasına ilişkin yorum yapan Melli, “Kadro olarak daha iyi olabilirdik ama şu anda elimizdeki durum bu. Bizim de bundan en iyisini çıkartmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı. 

“TÜRKİYE ÇOK GURURLU OLMALI”

Dörtlü Final’de iki Türk takımının olması hakkında Melli, “Türkiye çok gururlu olmalı bu konuyla ilgili. Finalde önünde sonunda bir Türk takımı olacak. Umarım finalde olan biz oluruz. Bizim için çok zor bir mücadele olacak, umarım kazanan biz oluruz” ifadelerini kullandı.

“ONLARI İYİ BİLMEMİZ AVANTAJ MI, DEZAVANTAJ MI BİLMİYORUM”

Yarı finaldeki rakipleri Anadolu Efes ile bu sezon birçok kez karşılaştıklarını hatırlatan Melli şu ifadeleri kullandı ve sözlerini noktaladı: “Onları iyi bilmemiz avantaj mı dezavantaj mı bilmiyorum. Bizim için zor bir mücadele, bizim için iyi bir takım, sert bir takım. Oynayıp, göreceğiz.”

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikBinali bey istifa et demokrasiye biat et
Sonraki İçerik14 yaşındaki sporcu Dünya Şampiyonası’na gidiyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Jeopolitik siber saldırı sayısında sıçrama yaşanıyor

Editör -
2019’un ilk üç ayında, Kaspersky Lab araştırmacıları Güneydoğu Asya’da yoğunlaşan, jeopolitikten giderek artan bir şekilde etkilenen saldırıların varlığını tespit etti.

Seri katil Rum subayı bir kurbanını işkence ile öldürmüş

Bill Gates’in eşi başarılı evliliğin sırrını açıkladı

İrlanda küresel ısınmaya karşı olağanüstü hal ilan etti

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Spor Gündemi ve Haberleri

Çaykur Rizespor’da Aatif Chahechouhe’dan iyi haber

Editör -
Çaykur Rizespor'un Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe sakatlıktan kurtulup takımla beraber antrenmanlara başladı.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

14 yaşındaki sporcu Dünya Şampiyonası’na gidiyor

Editör -
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uygun bir pist bulunmamasına karşın kendi imkanlarıyla birlikte kaykay sporuna gönül vererek çalışmalarını sürdüren ve Okul Sporları kapsamında Türkiye şampiyonu olan Yiğit Bektaş, milli takım ile birlikte İngiltere'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Galatasaray’da Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Editör -
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Ailenin tamamı ringe çıkıyor

Editör -
Antalya'da Türkiye şampiyonu Eylül Sultan Taşgıran'ın (13) başarısına özenen kardeşi Esma'nın (8) muay thai sporuna başlamasıyla iki kızını antrenmana getiren Nazlı Taşgıran (29) da eldiven giymeye karar verdi.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71