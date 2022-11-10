Nicolas Maduro THY ile uçtu

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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- Mısır’da düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı’na katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla ülkesine döndü.
Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı’na (COP27) katılanların arasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro da bulunuyordu. Devlet başkanı, toplantının ardından dün yerel saatle 11.05’de Kahire Havalimanı’ndan kalkan THY’ye ait TK-3282 sefer sayılı TC-JNE kuyruk tescilli Airbus A330 tipi özel uçakla ülkesine döndü.
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