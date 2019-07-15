Neye, nereye yatırım yapsak

Sohbete başladığımızda birçok kişi konuyu döndürür dolaştığı hocam nereye yatırım yapsak cümlesine getirir, doğal olarak herkes geçmişte kazandığı parayı ve birikimlerini enflasyon karşısında korumak ve hatta bunun üzerine bir kar elde etmek umudundadır. Elbette bu istek son derece doğaldır ve hiç kimse parasının yada birikimlerinin durduk yerde erimesini, alım gücünün düşmesini istemez.





Birçok kişinin bu soruyu sorarken temel kastı da Dolar mı alsam, Euro mu alsam, altın mı alsam yoksa faize mi yatırsam sorusudur. Aslında bu soruya hazır bir reçete yoktur eldeki birikimin hangi vadede değerlendirilmek istendiği, göze alınabilecek risk miktarı ve birikimin boyutu bu sorunun cevabını etkiler. Kişi eğer birikimini sadece enflasyona karşı korumak istiyorsa parasına faize, altına, dövize ya da menkul ve gayrimenkul yatırım araçlarına yönlendirebilir. Klasik söylemdir ama bütün yumurtaları aynı sepete koymamak gerekir, böylelikle yatırımcılar riskini azaltırken, emniyetlerini arttırabilir. Lakin bu tip yatırımlarda para, özellikle fazla para kazandırmaz sadece birikiminizi korumak değil de gerçekten para kazanmak istiyorsanız muhakkak ki paranızı üretime, bir üretim faaliyetine yatırmamız gerekir.

Ekonomi tarihi boyunca en büyük kazançlar genellikle icat ve tasarıma yatırım yapmakla elde edilmiştir. Ne yazık ki ülkemizde yatırım denilince en son akla gelen şey üretime özellikle de innovasyon, icat ve tasarım içeren üretime yatırımdır. Doğal olarak bu tip yatırımlar belirli bir risk payı taşır ve birikimi kaybetme olasılığı az da olsa daima vardır, lakin kazandığımızda yatırdığımız paranın çok ama çok üzerinde bir para da kazanabiliriz.

Özellikle olmayan, olmayan ama ihtiyaç duyulan bir mal ve hizmeti üretecek inovatif girişimler yatırımcısına çok büyük meblağlarla para kazandırabilir.

Gene yatırım dendiğinde pek konuşulmayan bir şey de insana yatırımdır insana, insanın kendisine olan yatırımdır. Aslında en temelde kazanmak istiyorsanız, üretmek istiyorsanız kendinize yatırım yapmak zorundasınızdır unutmayalım ki üretimin en büyük unsuru bilgi ve beceridir. Kendine yada insana yatırım elbette sadece para ile yapılabilecek bir yatırım türü değildir, zaman ve emek de harcamak çaba sarfetmek de lazımdır.

Bu yüzden ben daima bana soranlara yatırım yapmak istiyorsanız öncelikle üretime yatırım yapmamızı tavsiye ederim, hele hele bir de içeriğinde inovasyon, icat ya da tasarım barındıran bir üretim yapabilirseniz bırakın paranızı korumayı misli ile parada kazanabilirsiniz derim. İnnovasyon, icat ve tasarım kabiliyeti yüksek girişimlere en azından ortak olmak çok cazip fırsatlar yakalamanıza neden olabilir.

Lakin İlla da finansal araçlara yatırım yapmak istiyorsanız, risk almak, fazlaca da çalışmak uğraşmak istemiyorsanız paranızı ya da birikiminizi borsada değerlendirmeniz sizi bir üretici güce ortak edecek ve hem onun karından ve hem de mal varlığından istifade etmenizi sağlayacaktır derim. Fakat burada elbette bir şerh düşmek lazım Türkiye gibi ekonomisi kötü yönetilen, siyasi belirsizlikleri yüksek bir ülkenin borsasında kar edebilecek değerli şirketleri bulmak ciddi bir uzmanlık ister, kolay değildir bu konuda tedbirli olmak lazım geldiği asla unutulmamalıdır. Borsada yatırım yapılacak bir firma muhakkak ki icat, tasarım ve innovasyon kabiliyeti yüksek ve ihracat imkanı olan firmalar olmalıdır. Ayrıca borsaya yada şirketlere yatırım yaparken sadece Türk şirketleri ve Türk borsasını da düşünmemek lazım başarılı uluslararası firmalara yatırım yapma fırsatlarını da düşünmek lazım gelir.

Bunun dışında ülkemizde faiz genellikle enflasyon karşısında yatırımcısını mağdur eder, döviz ve altın ise en azından enflasyon karşısında yatırımcısını korur. Şunuda belirtmek isterim bu tespitlerimiz elbette orta ve uzun vadede yoksa bu kadar dalgalı bir piyasada anlık bir şeyler söylemek ya da iddia etmek çok da manalı değildir.

Gayrimenkul yatırımlarına gelince insanımız en çok da gayrimenkule yatırım yapmayı sever birikimlerini somut ve ihtiyaç duyulan bir mülke yatırmak yapmak insanları çok rahatlatır. Lakin unutmamak gerekir ki Amerika ve Japonya gibi birçok piyasada özellikle kriz anlarında mülk fiyatlarında da çok büyük çöküşler yaşanmıştır.

Gene de mülk mülkdür orta ve uzun vadede kolay kolay kaybettirmez. Ülkemizde köyden kente göçün yoğun olduğu şehirlerde geçmişte mülk fiyatları büyük rantlar yaratmıştır özellikle 1 liraya aldığı arsanın kısa sürede 100 lira yaptığını gören insanımız gayrimenkule yatırım yapmaktan kolay kolay vazgeçmeyecektir.

En son olarak birikimlerinizi asla tek bir alana yapmamanızı tavsiye ederim, dengeli bir dağılım birikimlerinizin erimesini engellemek ve para kazanabilmek için en emniyetli yoldur.