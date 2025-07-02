ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti ön seçimlerini Müslüman ve Güney Asya kökenli siyasetçi Zohran Mamdani kazandı. Mamdani, en yakın rakibi eski Vali Andrew Cuomo’yu geride bırakarak oyların yüzde 56’sını aldı.

Rakibine 12 Puan Fark Attı

ABD'nin resmi sonuçlarına göre, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, Demokrat Parti’nin belediye başkanlığı için düzenlediği ön seçimleri açık farkla kazandı. Mamdani, güçlü rakiplerinden biri olan eski New York Valisi Andrew Cuomo’ya 12 puan fark attı.

Zafer konuşmasında seçmenlerine teşekkür eden Mamdani, "Geçen salı günü, Demokratlar açık şekilde konuştu. Uygun fiyatlı bir şehir, geleceğin siyaseti ve otoriterliğe karşı cesurca mücadele eden bir lider için yetki verdiler" ifadelerini kullandı.

New York Tarihinde Bir İlk

4 Kasım 2025’te yapılacak yerel seçimleri de kazanması halinde Mamdani, New York tarihindeki ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı unvanını alacak.