7.5 C
Ankara
19 Nisan 2019
Ana Sayfa Dış Haberler ABD - Amerika New York’ta katedrale benzinle girmeye çalıştı
ABD’nin New York şehrinde gerçekleşen olayda, bir adam iki bidon benzin ile St.Partick Katedrali’ne girmeye çalıştı.
ABD’nin New York şehrinde gerçekleşen olayda, bir adam iki bidon benzin ile St.Partick Katedrali’ne girmeye çalıştı.
Dış HaberlerABD - Amerika

New York’ta katedrale benzinle girmeye çalıştı

Editör Editör

-

6
0

ABD’nin New York şehrinde gerçekleşen olayda, bir adam iki bidon benzin ile St.Partick Katedrali’ne girmeye çalıştı. Katedral güvenliği tarafından durdurulan adam, polis tarafından gözaltına alındı.

Yerel medya, ABD’nin New York şehrinde bulunan ünlü St.Patrick Katedrali’ne, iki bidon benzin, iki şişe çakmak gazı ve bütan çakmak ile girmeye çalışan 37 yaşında bir adamın, katedral güvenliği tarafından durdurulduktan sonra çevredeki polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Yaşanan olayda kimsenin zarar görmediği belirtilirken; polisin yaşanan olayı ve Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangından sonra gerçekleşmesini ‘tuhaf bir zamanlama’ olarak değerlendirdiği belirtildi. Şüphelinin ise neden böyle bir şey yapmaya kalkıştığının henüz bilinmezken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikMısır’da yolcu treni raydan çıktı: 30 yaralı
Sonraki İçerikGame of Thrones hayranları büyük bir siber riskle karşı karşıya
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Yeni açıklanan rakamlara göre, Game of Thrones’un birinci bölümü ilk 24 saat içinde yasa dışı yollarla 55 milyon kez izlendi.

Game of Thrones hayranları büyük bir siber riskle karşı karşıya

Editör -
Yeni açıklanan rakamlara göre, Game of Thrones’un birinci bölümü ilk 24 saat içinde yasa dışı yollarla 55 milyon kez izlendi.
ABD’nin New York şehrinde gerçekleşen olayda, bir adam iki bidon benzin ile St.Partick Katedrali’ne girmeye çalıştı.

New York’ta katedrale benzinle girmeye çalıştı

Mısır’da Kefr Şeyh kentinde bir yolcu treni raydan çıktı, 30 kişi yaralandı.

Mısır’da yolcu treni raydan çıktı: 30 yaralı

Kumaştan Hayaller

Öğrenciler kanser tedavisi gören çocuklar için el ele verdi

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

ASMMMO Başkanı Ali Şahin’den önemli uyarı ekonomiye odaklanmalıyız

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Ekonomik koşulların tüm topluma zarar verdiğini belirten Ankara Serbest Muhasebeci ve Malı Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin, "Gerekli önlemler alınmazsa uzun vadede ülke olarak büyük bir sıkıntı yaşayacağız"
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Öz Taşıma İş Sendikasından Mansur Yavaş’a Tam Destek

Özel Haber Mehmet Akgün -
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

Yerli ve Milli Destekli Dijital Dönüşüm Şart

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71