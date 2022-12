New York Times’ın medya mensupları 24 saatlik greve gidiyor

- Reklam -

ABD, (DHA) – ABD’de ünlü medya organı New York Times’ta çalışan medya mensupları, bugün New York saatiyle 13.00’te greve gideceklerini duyurdu. Medya mensupları, Mart 2021’de sona eren iş sözleşmelerinin yenilenmesi için yapılan ancak uzayan pazarlıklardan usandıklarını vurguladı.

New York medya mensuplarının birliği olan NewsGuild of New York, 1100 kadar New York Times medya mensubu adına 6 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Mart 2021’de sona eren iş sözleşmelerinin yenilenmesi için uzun süren görüşmeler gerçekleştirdiklerini ancak görüşme masasından kalkan yönetim görüşmelere tekrar başlamadığı takdirde bugün saat 13.00’te 24 saatlik greve gideceklerini duyurmuştu.

Birlikten dün yapılan açıklamada “New York Times Guild, şirketin iyi niyetle pazarlık yapmaması, işçilerle adil bir sözleşme anlaşmasına varmaması ve taleplerini karşılamaması nedeniyle yarın 8 Aralık Perşembe günü iş bırakma kararını açıkladı. Times Guild pazarlık komitesi, bir anlaşmaya varmak ve iş bırakmayı önlemek için gereken süre kadar masada kalmayı teklif etti, ancak yönetim akşam 7’den biraz önce masadan kalktı ve geri dönmeyi reddetti” ifadelerini kullandı. Grevin 40 yılı aşkın bir süredir gazetenin ilk grevi olacağı belirtildi.

