Nevşehir’deki uyuşturucu operasyonunda 33 kişi adliyede

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 33’ü adliyeye sevk edildi.

​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 500 polis, 76 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 70 şüpheli, gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda ise 786,79 gram esrar, 215,11 gram metamfetamin, 30,77 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, 1 hassas terazi ve 3 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 37’si ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 33 kişi ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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