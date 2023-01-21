Nevşehir’deki tarihi Meryem Ana Kilisesi ziyarete açılacak

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Nevşehir’de 18’inci yüzyıl eseri Meryem Ana Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak.

1849 yılında inşa edildikten sonra 1924 yılına kadar Osmanlı tebaasındaki Ortodoks Rumların ibadethanesi, 1950-1983 arasında ise cezaevi olarak kullanılan kilise, yaklaşık 40 yıl atıl kaldıktan sonra yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce başlatılan çalışmalarda, cezaevine dönüştürüldüğü yıllarda sıva altında kalan freskleri gün yüzüne çıkarılan tarihi kilisenin gelecek haftalarda ziyarete açılması planlanıyor.

Meryem Ana Kilisesi, Grekçe ve Karamanlıca kitabesi, İncil’deki konuların resmedildiği freskleri ve mimari yapısıyla dikkati çekiyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, gazetecilere, kilisenin Osmanlı döneminde inşa edilmiş önemli eserlerden olduğunu ifade etti.

Yapının iki ayrı dildeki kitabeleriyle Hristiyanlıkta farklı cemaat gruplarının ortak kullanım alanı olduğunu gösterdiğini dile getiren Savran, şöyle konuştu:

“Burası cezaevi olarak kullanılırken bazı betonarme eklentiler yapılmış. Deformasyon oluşmuş. 1983 yılına kadar cezaevi olarak kullanıldıktan sonra terk edilmiş. Yaklaşık 3 yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Nevşehir Kalesi çevresi ve Kayaşehir’deki tarihi yapılara Meryem Ana Kilisesi’nin de eklenmesiyle burası önemli bir turizm merkezi haline gelecek. Ortodoks inancının önemli merkezlerinden biri olduğu için özellikle Hristiyan ziyaretçilerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Merkez ilçemizin turizmini geliştirmede buranın ziyarete açılması önemli bir adım olacak. Burada titiz bir çalışma yapıldı. Temizleme ve açığa çıkarma çalışması yapıldı.”

Savran, aslına uygun restorasyon ve konservasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesine destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bölge halkı adına teşekkür etti.