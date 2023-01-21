Nevşehir’de otomobil, şarampole devrildi: 3 ölü

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR- Kayseri yolunda, otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolu Bozca köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki Ahmet S. ve Sinan Ö. hayatını kaybetti. Ağır yaralı Kamil K. de ihbarla gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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