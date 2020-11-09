Nevşehir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Alacaşar köy yolu üzerinde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalışan M.A. idaresindeki 06 AAJ 153 otomobil, karşı yönden gelen S.Ö. yönetimindeki 50 LC 175 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle ambulans da, tarlaya girdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü S.Ö. olay yerine hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü M.A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.S., S.S., Ş.A. ve N.A. ise, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. M.A., Ş.A. ve N.A. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.S. ve S.S’nin tedavilerinin ise, devam ettiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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