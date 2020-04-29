Nevşehir’de vatandaşlar, belediye mehteran takımının marşları ile sahura kalktı.

Nevşehir Belediyesi mehteran takımı, ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak amacıyla gece sokağa çıktı. Üstü açık otobüse sosyal mesafe kuralına uygun şekilde geçen mehteran ekibi, Cevher Dudayev Mahallesi’nde Osmanlı marşları eşliğinde vatandaşları sahura kaldırdı. Şaşkınlık yaşayan mahalle sakinleri, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden o anları cep telefonu kamerası ile görüntülerken, kimisi de Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yıl farklı bir ramazan ayının yaşandığını belirterek, “Belediyenin mehter takımı var. Beraberinde 10 tane davulcumuz var. Biz de bütün bunlarla birlikte halkımıza mehter takımıyla gece sahura beraber uyanmak hem de beraber kucaklaşıp gecenin bu güzelliğini beraber yaşamak niyetiyle organizasyon yaptık” dedi.