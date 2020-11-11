Nevşehir’de kayıp olarak aranan kişi, inşaatta ölü bulundu

Ahmet KORKMAZER NEVŞEHİR(DHA)- NEVŞEHİR’de, dünden beri kendisinden haber alınamayan İbrahim Gönenmiş (30), 5 katlı inşaatın alt katında ölü bulundu. Polis, Gönenmiş’in inşaattan düşmüş olabileceği üzerinde duruyor.

Yeni Mahalle Okul Sokak’taki 5 katlı inşaatın en alt katında bugün saat 10.30 sıralarında, inşaat işçileri tarafından yerde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde, ölen kişinin dünden beri kendisinden haber alınamayan evli İbrahim Gönenmiş’e ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından İbrahim Gönenmiş’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gönenmiş’in inşaattan düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

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