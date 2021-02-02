Nevşehir’de ayakları bağlı ölü bulunan 10 köpeğin zehirlendiği ortaya çıktı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Ürgüp ilçesi Sofular köyünde çöplükte ayakları iple bağlı şekilde ölü bulunan 10 köpeğin, zehirlenerek telef edildiği ortaya çıktı. Köpeklerin öldürülmesiyle ilgili savcılık soruşturması başlatıldı.

Sofular köyü girişindeki çöplük alanda önceki gün arka ayakları birbirine bağlı 10 sokak köpeğini hareketsiz gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı incelemede köpeklerin öldüğü belirlendi. Köpeklerden 9’u, yapılan incelemenin ardından İl Özel İdaresi ekiplerince gömüldü. 1 köpekten alınan numuneler ise Ankara Veteriner Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan incelemede köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı imzası ile yapılan yazılı açıklamada, köpeklerden birisine otopsi yapıldığı belirtilerek, “Yapılan otopsi sonucunda, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü anlaşılmıştır. 9 adet köpek ise insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için kepçe ile derin çukur açılarak ve üzeri kireçlenerek gömülmüştür. Köpeklerin kim veya kimler tarafından öldürülmüş olduğunun tespit edilmesi amacıyla Ürgüp Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla soruşturma işlemi başlatılmış olup halen devam etmektedir” denildi.

Öte yandan Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, köpeklerin öldürülmesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Federasyon üyesi Nuray Temuroğlu, “Gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Hayvan hakları yasasının bir an önce çıkartılmasını istiyoruz. Hayvanların ölümünden acı çekiyoruz. Bunların ölümleri bizi öldürüyor, kahrediyor. Bunu yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bunu yapanların hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz” diye konuştu.

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