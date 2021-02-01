Nevşehir’de ayakları bağlanmış 9 sokak köpeği bulundu – Ek fotoğraf

Burak TEKİN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA Şehir Hastanesi'nde, 80 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılmaya devam ediliyor. Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, aşı ile ilgili şu ana kadar...