Nevşehir’de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı (2)

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3 YARALIDAN 1’İ YOĞUN BAKIMDA

Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde dün sabah rüzgar nedeniyle sert iniş yapan 2’si mürettebat 30 kişinin bulunduğu sıcak hava balonundaki 2 İspanyol turist hayatını kaybetti, 3 İspanyol turist de yaralandı. Kentteki farklı hastanelerde tedaviye alınan 3 yaralıda genel vücut travması oluştu. Yaralılardan Özel Versa Hastanesi’nde tedavisi süren Josefa Franco Gıl’ın yoğun bakımda olduğu, Özel Kapadokya Hastanesi’ndeki Lourdes Beltran Sole ile Nevşehir Devlet Hastanesi’ndeki Maria Mercedes Rier’in ise normal serviste tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Gül KABA, (DHA)



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