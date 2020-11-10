Nevşehir’de 10 Kasım anması

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) – TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 82’nci ölüm yıl dönümünde Nevşehir’de anıldı.

Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşad Şahin, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları, öğrenciler ve halk katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ile başladı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesini duyanlar ve araçlarından inen sürücüler de saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anma programı sona erdi.

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