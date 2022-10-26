Nevşehir’de 1 milyon 400 bin Euro ile 902 bin sahte dolar ele geçirildi

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde, piyasaya sürülmeye hazırlanan 1 milyon 400 bin 200 Euro ile 901 bin 900 sahte dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesinde M.T. ve H.M.G.’nin piyasaya yüklü miktarda sahte Euro ve dolar sürüleceği bilgisini aldı. Jandarma, şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 milyon 400 bin 200 Euro ile 901 bin 900 sahte dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. (DHA)

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