Nevşehir Belediyespor – Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-1

Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR,(DHA)-
STAT: Gazi
HAKEMLER:Tolga Sancak (Dk.48 Burak Baş),Halil Altun, Ömer Karakaya
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Şener – Erdi, Halil (Dk. 75 Batuhan), Orhan, Gökay, Özgür (Dk. 75 Ali Kılıç), Baran (Dk. 88 Kadir), Hüseyin, Ömer (Dk. 46 Rahmi), Onur, Dilaver, (Dk. 89 Cerem Talha)
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Berat – Burak, Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 60 Selim), Muhammed Raşit Şahingöz, Emirhan, Fatih (Dk. 80 Eyyüp), Kubilay, Halil (Dk. 46 İbrahim), Emre, Mücahit, Fevzi (Dk. 69 Kemal)
GOLLER: Dk. 11 ve Dk. 77 Baran, Dk. 21 Dilaver (Nevşehir Belediyespor) – Dk. 55 Muhammed Raşit Şahingöz (Karbel Karaköprü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Baran, Dilaver (Nevşehir Belediyespor), İbrahim, Kemal (Karbel Karaköprü Belediyespor);
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.
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