NETİCESİ ORTADA

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Recep Bey, TRT ortak yayınında karşısına dizdiği emir kullarının eline tutuşturulan sorulara yanıt vermiş ve “Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir, ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada.” demiş.

Pek bilinen meşhur bir atasözümüz vardır, bu atasözümüzde “yarım hekim candan yarım hoca dinden eder” denir. Eh bu durumda artık bu atasözüne birde “yarım ekonomist maldan eder” hükmünü eklememizin vakti saati geldi demektir.

Bakınız ekonomi “inancın” değil “bilimin” alanıdır “ben böyle inanıyorum” diye “faiz sebep enflasyon sonuçtur” gibi bir iddiada bulunur ve bu iddiayı Türkiye gibi bir ekonomide test etmeye kalkarsanız bu günkü netice ile karşılaşırsınız:

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Enflasyon patlar.

Dış Ticaret açığı patlar.

Cari açık patlar.

Bütçe açığı patlar.

İşsizlik patlar.

Gelirler, refah ve rezervler çöker.

Türkiye’de açıklanan tüm veriler de bu neticeleri göstermektedir.

Son açıklanan verilere göre:

Dış ticaret açığı patlamış 2022 yılında 110,2 milyar dolara fırlamıştır. 2023 Ocak ayında ise ihracat 19,4, ithalat 33,7 milyar dolara ulaşmış ve sadece bir aylık dış ticaret açığı 14,3 milyar dolara çıkmıştır.

Enflasyon patlamış TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyonu yüzde 6,65 olmuştur. Böylelikle aylık enflasyon serisi 49. aya çıkmış ve aynı zamanda ocak ayında görülen aylık enflasyon son 9 ayın en yüksek enflasyonu olmuştur.

Biliyorsunuz ben TÜİK verilerini artık ciddiye almıyorum ama TÜİK verileri bile beklentiyi çok aşmıştır.

Ocak ayı aylık ve yıllık enflasyon verileri önemliydi Türkiye’deki enflasyonist trendin değişip değişmediğini bu verilere bakarak anlayacaktık. TÜİK tarafından açıklanan aylık 6,65 ve ENAG tarafından açıklanan % 9.26 oranındaki enflasyon enflasyonist trendin tüm hızıyla sürdüğünü göstermektedir.

Tamam, TÜİK’e göre yıllık bazda enflasyon yüzde 57,68 arttı ama bu bir düşüşe değil sadece ve sadece baz etkisi kaynaklı bir matematik hesaba işaret etmektedir.

Ciddi önlem alan ülkelerin bir yıllık enflasyonu kadar ve gene ciddi önlem alan ülkelerin hedefledikleri yüzde 2’lik yıllık enflasyonun üç katı kadar bir enflasyon artışı sadece bir ayda gerçekleşti ki buda enflasyonist eğilimin ortadan kalkmadığını açıkça göstermektedir.

Arkadaşım ekonomist Uğur Gürses bir tweet atmış ve “2010-2020 arası 10 yılda Ocak ayı TÜFE artış oranı ortalama yüzde 1.39, 2023 Ocak ayı yüzde 6.65 Dalga mı geçiyorsunuz?” diye sormuş haklı işte sebep işte netice…

İşin açığı Recep Bey kendisini ekonomist olarak tanıtmayı pek seviyor lakin peşin peşin söyleyeyim “faiz sebep enflasyon sonuçtur” diye ekonomi bilimine aykırı bir iddiayı dillendiren birine herhangi bir ekonomi fakültesinde diploma falan da verilemez.

Görünen o ki Türkiye’de iktidar enflasyon ile mücadele etmek için hiç bir şey yapmamaktadır. Enflasyon ile mücadele sadece ve sadece TÜİK’in sırtına bırakılmış, onlarda canla başla rakamları sabunlayıp durmaktadır.

Bakın ENAGrup tarafından son açıklanan ve gerçek yaşamdaki gözlemlerimizi daha iyi yansıtan enflasyon verileri şöyle:

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Ocak ayında % 9.26 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE’deki 12 aylık artış oranı ise % 121,62 olarak gerçekleşti.

Kısacası enflasyon artıyor ve eğer hızla önlem alınmazsa artmaya da devam edecek!