İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordusunun Suriye'de düzenlediği saldırıları İsrail'in güvenliği için yaptıklarını söyleyerek, Suriye'deki askeri tesislere bombalanmasını talimatı verdiğini belirtti.

Baas rejimini deviren gruplarla ilişki kurmak istediklerini ifade eden Netanyahu, “Fakat bu rejim İran'ın Suriye'de yeniden yerleşmesine ya da İran silahlarının veya başka silahların Hizbullah'a aktarılmasına izin verirse ya da bize saldırırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık veririz ve bedelini ağır bir şekilde ödetiriz” diye konuştu.