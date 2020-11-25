Netanyahu ve BAE lideri Al Nahyan 2021 Nobel Barış ödülüne aday gösterildi

BAE, (DHA) – Ortadoğu’da, Filistin ve Yemen gibi ülkeler başta olmak üzere bölgedeki istikrasızlığın sorumlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ın, 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ın İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmasına vesile olmaları dolayısıyla 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. İrlanda’daki barış anlaşmasında üstlendiği rol nedeniyle 1998’de Nobel ödülü alan David Trimble’nin Netanyahu ve Al Nahyan’ı aday gösterdiği kaydedildi. Her iki lider barış ödülüne aday gösterilse de Ortadoğu’daki siyasi kriz, istikrarsızlık başta olmak üzere, Filistin, Yemen ve Libya’daki birçok sivilin ölümüne sebebiyet veren çatışma ve iç savaşların baş aktörleri arasında yer alıyor.