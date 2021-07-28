Neslihan Yiğit, olimpiyatlara veda etti

ANKARA, (DHA) – 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları badminton kadınlarda milli sporcu Neslihan Yiğit, A Grubu 2’nci maçında Çinli Yu Fei Chen’e 2-0 yenildi.

Dünya sıralamasında 29’uncu basamakta yer alan Neslihan Yiğit, dünya 2 numarası rakibi karşısında ilk seti 21-14, 2’nci seti ise 21-9’luk sonuçlarla kaybederek rakibine 2-0 mağlup oldu.

Neslihan Yiğit, grubunu 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile 2’nci sırada bitirerek olimpiyatlara veda etti. Yu Fei Chen ise A Grubu’nu lider tamamlayarak üst tura çıktı.

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