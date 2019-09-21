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      Neslican Tay’ın son konuşması yürekleri dağladı

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      Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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      Hakimin yarışma programına katılmasına Etik Kurulu engeli

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      Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım, Yargı Etiği Danışma Kurulu'nun, yargıda şeffaflık ve güvenilirliği artırmak için...
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      3 bin nakil ameliyatına katıldı

      Editör -
      Antalya’da, çocukluk arkadaş olan Yücel Yüksel (41) ve Hamdi Ekelik'in (42) doktor ve çiftçi olma hayali gerçeğe dönüşürken, hayat onları yıllar sonra ameliyathanede buluşturdu.
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      Valilik açıklamıştı… Yıkım başladı

      Editör -
      İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.
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