Nesli tehlike altındaki 7 yaban keçisi telef oldu

Önleri cam vitrinli teneke kutularda bisküvi ve gofretler, kamış şekerler, misket, gazoz, çiklet ve sabun tozu 70, 80 ve 90’lı yıllara ait daha birçok ürün. Günümüzde pek çoğumuzun çocukluk ve ilk gençlik anılarında kalan bu ürünler Küçükçekmece Belediyesi tarafından bir araya getirildi.