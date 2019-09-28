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      Neşet Ertaş ve sevgi

      Yahya Aksoy -
      Sevgi mengisi Neşet Ertaş imzasını taşıyor. Neşet Usta, sevgi üstüne söylemiş. Öyle bir söylemiş ki öz gönülden. Etkisi, gönülleri doldurmakta ve gözleri umutlandırmak:
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      Trump azledilmez, taltif edilir!

      Nuri Kayış -
      ABD Başkanı Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yi arayıp, 2020 seçiminde rakibi olacak Joe Biden’in oğlu Hunter Biden’in Ukrayna’daki işleriyle ilgili iddiaların araştırılmasını istemiş,...
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      Görev zararı

      Murat Özbülbül -
      1 Ağustos’ta kamu bankalarının faizi 0.99’a, vadeyi 180 aya çekmişti. Bu faiz indirimi emlak piyasasında uzun süren durgunluğu bir miktar bozdu.
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      Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Türkçe Kıyımı

      Prof. Dr. Yılmaz Kurt -
      26 Eylül’ü Dil Bayramı olarak kutladık. Türk Dil Kurumu’nun kuruluş yıldönümü idi. 27 Eylül’de bütün medyada bir haber: “Hazine ve Maliye...
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