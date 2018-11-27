Nereye gidiyor, neler yapmıyoruz ki, şehitlerimizin geçmişlerimizin kemikleri sızım sızım sızlıyordur…

Etrafımız ateş çemberi ne gam,

Akdeniz fokur fokur kaynıyor ne gam,

Ege’de 18 Türk adasını Yunanlılar işgal etmiş ne gam…

Dört tarafımız alev alev ne gam…

Birlik, beraberlik rafa kaldırılmış bu ne vurdumduymazlıktır ne sorumsuzluktur?

Anlamak bilmek mümkün değildir!

Muhalefet desen içi boş dipsiz bir kuyu, varsa yoksa Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip düşmanlığı…

Neredeyse Türkiye düşmanlığı yapanlarla kol kola girecekler, yeter ki, Cumhurbaşkanı gitsin…

Neden, niçin?

O devrilsin, biz oturalım…

Adama sormazlar mı, seni tutan mı var?

Seçim zamanı sandıklar ortada, kazan nereye oturacaksan otur!

Demokrasiden bahsedilir, demokrasi yok sayılır bu da muhalefetin icraatlarındandır…

Muhalefet, iktidarın “A” dediğine, “Z” demek değildir, ak dediğine kara demek hiç değildir…

Milli meselelerde bir araya gelmek, doğru olanda birleşmek her aklıselimin olmazsa olmasıdır.

Ey muhalefet, ey iktidar Allah rızası için bir araya gelin, hepimiz bu gemideyiz, gemi dış güçlerin taarruzu altındadır, ekonomik, siyasi gemiye torpiller atılmaktadır, bu torpiller ancak ve ancak birlik ve beraberlikle bertaraf edile bilinir.

Cumhurbaşkanı düşmanlığı kimseye hiçbir kazanç getirmez, olan Türkiye’ye olur…

Atatürk’ün çizdiği yoldan yürüyerek, cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkalım, kenetlenelim, madem aynı gemideyiz sağlıklı düşünmek her bireyin görevi olmalıdır…

Küfürle, aşağılamakla, vurmakla, kırmakla, bağırıp, çağırmakla bir yere varılmaz, varılsa varılsa çıkmaz sokaklara varılır…

O da düşmanların ekmeğine, yağ ve bal çalmak olur… Türkiye ikinci Kurtuluş Mücadelesi içerindedir, bunu anlamamak, bilmemek yanlıştan öte düşüncesizlik olmaz mı veya vurdumduymazlıkla eşdeğer değil midir?

Ey aklıselim neredeysen birkaç defa vur tahtaya!