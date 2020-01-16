İnsan hayatı bitişi aslında bir varış olan ,zorluklarla kolaylıkların hemhal olduğu bir serüven adeta…

Kimi insanın keyifle ve kolaylıkla ,kimilerininse bin bir zorlukla tamamlayabildiği süreç olarak ta niteleyebiliriz hayatı. Ama ne olursa olsun yaşanmaya değer, tatmaya değer şükretmeye değer .Bazen düşsek te yorulsak ta bazen, dibe vurduğumuzu da hissetsek yine de üzerimizdeki tozları silkeleyerek ayakta kalmaya mecalimiz olmasa da hayatta kalmayı başarmalıyız. Çünkü bu hayat bizim ve tek bir şansımız var. Tekrarı mümkün olmayan bir zaman makinası ömür dediğin. Düşmeliyiz bazen hatta her düştüğümüz de tekrar kalkmayı, düştüğümüz için üzülüp ağlamak yerine o düşmenin de bize bir şeyler kattığını öğrenmek için. Çok hasta olmalıyız bazen sağlıklı aldığımız her nefesin kıymetini bilmek için. Bazen hasta olduğumuz için bile şükretmeliyiz en azından hayattayım nefes alıyorumun kıymetini bilelim diye ,hayatımız da ne kadar kötü şey olursa olsun şükretmeliyiz bununla yaşamayı öğrenmeli bunu bir bela gibi düşünmemeli ve daha çok sevmeliyiz hayatı daha çok uğraşmalıyız umut olmalıyız çaresiz bi durumda olduğunu düşünen insanlara …

Mesela Geçtiğimiz günlerde Kim milyoner olmak ister yarışmasında yarışan çocukluğunda ateşli hastalık geçiren ve bu yüzden konuşma yetisini kaybetmiş Ümmü Gülsüm gibi. Genç kardeşimizin hayattan asla vazgeçmeyip bulunduğu duruma şükredip çabalayıp çok güzel şeyler başarması gibi , ya da sosyal medyada videosuna rastladığımız Ankara da baba annesinin ölümünden sonra sokaklarda yaşayan Hasan kardeşimizin hayat şartlarına rağmen çok şükür karnımı doyuruyorum buna da şükür yaşıyorum deyip şükretmekten asla vazgeçmeyerek bir çoğumuza hayatımıza sağlığımıza kısacası elimizde olan her şeye şükretmeyi tekrar hatırlatmaları gibi..

Hayatımız da en iyisine ulaşmak isteyebiliriz tabi ki bunun için çalışıp çabalamalıyız da ama bu kibir açgözlülük boyutuna gelmemeli bu sınırı iyi korumalıyız bazen yetinmek gerekir ,elinde olana şükretmek nefes aldığına şükretmek elinde olmayana bile şükretmek gerekir bazen hayatın tadı o zaman çıkıyor aslında elimizdekilerin kıymetini bilip şikayetçi olmadan mutlu bir hayat sürebiliriz yaradılış gayesini anladığımız sürece…

Hayat yaşamaya, ahiret kazanmaya değer .

Sağlıkla, sevgiyle huzurla kalınız, umutlarınız hep bahar gibi olsun…