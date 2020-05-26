Nerede o eski bayramlar derdik son yıllarda neredeyse her bayram ! İşte şimdi tamda bu cümlenin vücut bulduğu gerçekten bayramı bayram tadında yaşamanın öneminin daha bir kavrandığı biraz buruk biraz mahzun kalabalık ama yapayalnız bir bayram geçirmekteyiz.



Hayattaki tüm acillerin önemini yitirdiği asıl Acil olan şeyin sağlık ve sevdiklerimizin yanımızda olduğunun anlaşıldığı gerisinin suni birer dalgadan ibaret olduğunun görüldüğü zor zamanların bayramı…



Belki de en unutulmaz bayramlardan biri olacak bu günlerde; dış dünya ile değil öncelikle içimizdeki kalabalıklarla ve fazlalıklarla gerekli muhakemeleri yaparak güzelleştiğimiz ,yenilendiğimiz, tazelendiğimiz ve yeniden ama daha güçlü daha hafiflemiş olarak tüm egolarımızdan sıyrıldığımız kırgınlık ve kızgınlıklarımızı küskünlüklerimizi bi tarafa bıraktığımız sevgi ve muhabbetle dolu ,zorluklar karşısında yılmayarak kaldığı yerden devam edebilmenin enerjisiyle dünyayla tekrar uyum sağlayabildiğimiz Sağlık Mutluluk ve Neşe ile Tüm Sevdiklerimizle bir arada Olduğumuz Nice Bayramlara Kavuşmayı Rabbimden Diliyorum