Nerede milliyetçilik?

Bırakın yalandan milliyetçilik söylemlerini Ülkede Türk malı ne kaldı? Yerli malı unuttuk. Her şeyi yurt dışından getiriyoruz. Pirinç,nohut,mercimek,fasulye hepsi dışarıdan.



1946 dan beri yerli malı haftaları kutlardık.

Milli şef İsmet İnönü koymuştu bu kuralı.

Demokrat partisi iktidar oldu.

Uçak fabrikası kapatıldı.

Sanayide ilerlememiz engellendi.

Bu günlere geldik Atatürk’ün kurduğu fabrikalar satıldı.

Adnan Menderes’in Başbakanlığında Amerika ile dost olduk.

Türkiye’ye Marşhal yardımı başladı.

Gönderdikleri süt tozu,peynir ve tereyağı.

Bizi yıllardır böyle uyuttular.

Nenni de nenni dediler.

İhtilallar oldu.

Hükümetler değişti.



Şimdi ne oluyor?

Bankalar satıldı.

Fabrikalar elden çıkartıldı.

Yabancıya toprak satılıyor.

Tank fabrikası verildi.

İstanbul borsasına ortak alındı.

İktidar muhalefeti susturmaya çalışıyor.

Bizim neremiz milliyetçi?

Artık kendimize gelelim.

Dost kalmadı.

Etrafımız düşman dolu.

Kafatasçılığı bırakalım.

Gerçek milliyetçi olalım.